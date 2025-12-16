Milano 15-dic
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Martedì 16/12/2025
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 22,3K unità; preced. 29K unità)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 52,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (preced. 53,6 punti)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,2%)
11:00 Germania: Indice ZEW (preced. 38,5 punti)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. 19,4 Mld Euro)
11:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 3,22 Mld Euro; preced. 2,85 Mld Euro)
14:30 USA: Variazione occupati (preced. 119K unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)
15:45 USA: PMI servizi (preced. 54,1 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,2 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 52,2 punti)


