Gruppo FS, #lePersoneEilFare: l'AD Gianfranco Battisti incontra giovani talentuosi ferrovieri

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di, ha incontrato giovani dipendenti, appartenenti a diverse famiglie professionali, in rappresentanza di tutte le società del Gruppo per. Di questi, circa la metà sono donne, perché la. Proprio Gianfranco Battisti è, nominato dalla Commissaria Europea ai Trasporti Violeta Bulc."Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione a supporto delle infrastrutture nel nostro Paese e anche all'estero. È la base per i prossimi anni su cui stiamo costruendo, insieme ai nostri giovani, ilintendendo per esso la creazione e la redistribuzione di valore nel lungo termine" ha detto Gianfranco Battisti. "Negli ultimi due anni. Abbiamo generato valore condiviso per 10,4 miliardi di euro nel nostro Paese. Vogliamo creare le condizioni di sviluppo e accessibilità laddove c'è più bisogno".Durante l'incontro, nell'auditorium della sede storica del Gruppo FS di villa Patrizi a Roma,per progettare il futuro dell'azienda. Un vero e proprio dialogo interattivo e costruttivo. I ragazzi hanno individuato delleche, una volta proiettate su un video wall, hannoin una sorta di patto condiviso tra giovani e management.ovvero le nuove scelte didelle Nazioni Unite a cui il Gruppo FS aderisce. Come ha ricordato Battisti. Partendo dalle persone, dalle donne, dalla ricchezza di esperienze e valori diversi, e dai giovani, i veri motori del cambiamento, per innovare il modello di business e costruire il Paese del futuro.L'incontro, dal titolo, è stato l'occasione per presentare railpost.it, un nuovo blog di racconti, esperienze, progetti con un cambiamento sostanziale: dallo story telling, che punta semplicemente ad attrarre e a vendere, allo story doing che vede protagonista chi fa, proponendolo come narratore del suo stesso fare.Ascolto, interlocuzione e condivisione di obiettivi sono alla base dell'approccio che il Gruppo FS Italiane adotta, parlando ai giovani talentuosi, di discontinuità,ma soprattutto di passione, mirato alla formazione di una nuova generazione di green manager del futuro.