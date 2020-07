ASPI, fondo TCI boccia statalizzazione: "Pronti a ricorrere a Bruxelles"

Atlantia

(Teleborsa) -, che penalizza gli investitori internazionali e non porterà benefici neanche a CDP, ma soprattutto muove alcuni passi formali per portare laLo ha detto Sir, uno dei più grandi fondi internazionali basati a Londra, in una intervista a Il Messaggero, che segue di un paio di giorni le critiche mosse all'operazione dalle pagine del Financial Times.Secondo il gestore dell'hedge fund londinese, la scelta del governo di, controllata dal Gruppocontravvenendo ai principi di certezza del diritto e costituendo, di fatto, un esproprio e determinando una fuga degli investitori internazionali dall'Italia. Giudizio negativo soprattutto sul, che rischia di, inclusi gli attuali azionisti Silk Road Fund e Allianz, dall'investire ancora in Italia.Hohn, ricordando che l'investimento effettuato da Silk Road Fund, Allianz e Edf in ASPI, nel 2017, fu di 15 miliardi di euro, indica un, superiore alla prezzo "coercitivo" risultante dall'aumento di capitale che il governo italiano conta di realizzare. Diversa la questione se l'accordo prevedessead un prezzo equo di mercato, perché in questo caso l'operazioneIl gestore di TCI, nell'intervista a Il Messaggero, definisce anche un, se le tariffe autostradali non venissero adeguate per coprire gli investimenti.Il giudizio sull'operato del governo italiano? Il parere espresso dal Fondatore di TCI è indubbiamente negativo, in quanto si penalizzano ingiustamente gli investitori, tanto che il miliardario londinese ha deciso di, che si dice convinto sarà probabilmente sposato da altri gestori esteri. Un atto "doveroso" lo definisce Hohn, ricordando che TCI investe in tutto il mondo e "quanto abbiamo visto in Italia non accade altrove".