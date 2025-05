Congresso Cisl, Autostrade per l'Italia: tecnologia al servizio di utenti e lavoratori

(Teleborsa) - CONGRESSO CISL, AUTOSTRADE PER L’ITALIA: “NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DI UTENTI E LAVORATORI, NEL SEGNO DELLA SICUREZZA”Danilo Gismondi, Direttore IT & Digital Transformation di ASPI: "Crediamo in un modello di innovazione che parta dalla centralità della persona"Ilper ladei lavoratori ed un abilitatore della. E' la visione condivisa da, Direttore IT & Digital Transformation di, intervenendo alla avola rotonda "Automazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale nei trasporti. Innovare con etica per non lasciare indietro nessuno” al XIII congresso nazionale della Fit-Cisl a Pula (CA).. Non sostituisce l'essere umano, lo potenzia”, ha affermato il manager di ASPI, società leader nella gestione delle infrastrutture, che ha appena completato un processo di trasformazione digitale e sta sviluppando un percorso di integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore autostradale."L'IA può essere utilizzata in vari modi: attraverso la, con simulazioni e realtà aumentata che offrono esperienze pratiche in ambienti controllati, e conche utilizza algoritmi di machine learning per prevedere le competenze necessarie in futuro", spiega Gismondi, ricordando che il Gruppo sta utilizzandodi traffico con largo anticipo.Sottolineando l'importanza di undell'innovazione tecnologica, Gismondi ha sottolineato che "in un mondo caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide, non restare fermi è la chiave del successo".Il manager ha messo in luce la, spiegando che "tante soluzioni si basano sull'automazione spinta" come il progettoche consiste nella dotazione di oscillometri al personale operativo, soprattutto nei cantieri: "Un sensore collegato allo smartphone che rileva urti, spostamenti, cadute verticali. Se un operaio resta a terra, il dispositivo allerta automaticamente la sala operativa. Oggi nelle direzioni del Gruppo lo usano già oltre 2mila persone ". Si basa sull'intelligenza artificiale invece il: "Furgoni della viabilità equipaggiati con telecamere laterali, frontale e posteriore, dotati di mini server che raccolgono immagini in tempo reale. Rilevano lo stato dell'infrastruttura - giunti, barriere, sottopassi – ma anche se il personale indossa i dispositivi individuali di protezione. I dati vanno alle nostre sale di controllo per attivare azioni correttive e fare formazione".Autostrade per l'Italia ha appena ricevuto ilin occasione della AI Week 2025, per il suo approccio all’avanguardia, che integra trasformazione digitale e attenzione al fattore umano, dimostrando come la tecnologia possa migliorare i servizi mantenendo al centro i valori fondamentali.