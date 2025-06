Investindustrial, accordo con fondo saudita SIC. Bonomi: regione strategica

(Teleborsa) - Saudi Industrial Development Fund Investment Company (), società controllata dal governo saudita e istituita per promuovere lo sviluppo del settore privato, ehanno siglato unaper attrarre nuovi investimenti industriali nel Regno. Si tratta del primo investimento di SIC in un fondo di private equity internazionale, con l'obiettivo di convogliare capitali istituzionali globali e know-how industriale nel Regno.L'accordo - si legge in una nota - stimoleràin Arabia Saudita, favorendo lo sviluppo della manifattura avanzata e l'integrazione delle PMI saudite nella catena del valore di Investindustrial. I settori interessati da questa partnership includono quelli dell'automazione, dei macchinari e delle attrezzature, dei dispositivi medici e dei prodotti di consumo, puntando sul valore aggiunto locale e sull'innovazione industriale del Regno."Il Regno dell'Arabia Saudita rappresenta per Investindustrial una regione strategica chiave per la crescita delle nostre società in portafoglio - ha commentatodi Investindustrial - Molti dei nostri investimenti sono allineati con gli obiettivi della Vision 2030, creando sinergie forti e naturali per una solida creazione di valore a lungo termine. La partnership con SIC segna una tappa significativa nel nostro impegno a supporto della diversificazione economica e dello sviluppo industriale del Regno. Siamo entusiasti di collaborare con SIC e pronti a lavorare fianco a fianco per promuovere la crescita sostenibile del settore industriale saudita".