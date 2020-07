Smart working, verso nuovo modello semi-semplificato dal 1° agosto

(Teleborsa) - Si profila laoltre il 31 luglio 2020, con l'estensione dello stato di emergenza al 31 ottobre o al 31 dicembre 2020, che dovrebbe essere approvata dal Parlamento la prossima settimana.Si profila intanto, a partire dal 1° agosto, unper la richiesta dello smart working al- online e senza firma del contratto individuale - derogando alla Legge 81 del 22 maggio 2017, che disciplinava questa materia,prevedendo appunto la stipula di un contratto individuale fra datore di lavoro e dipendente.La nuova procedura, diversa da quella "semplificata" applicata durante il lockdown (solo elenco dipendenti), prevede l'invio di undei periodi di lavoro in modalità di smart working e il Template con l’elenco dei lavoratori coinvolti. Nel modello, il datore di lavoro autocertifica che l’azienda "è in possesso degli accordi individuali dei lavoratori elencati nel file allegato" e "si impegna ad esibirli per attività di monitoraggio e vigilanza".L'idea del governo è quella dial massimo la modalità di, ma ci sono una serie di, quali il diritto alla disconnessione, i buoni pasto ed i costi delle apparecchiature e della connessione. Tutti temi che saranno oggetto della contrattazione con le parti sociali.La Ministra della PA,, ha già chiarito la volontà di aai pubblici uffici. La suacomprende il, che definisce "una grande occasione" ed "una grandissima prova per la PA, ed il, ovvero la richiesta "una sola volta" di un documento, che implica che gli uffici pubblici abbiano "banche dati che dialoghino tra loro".In occasione de "Le Olimpiadi delle idee" organizzata dal Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Russeau, anche la Ministra del Lavoro,, ha parlato dello smart working, sottolineando che "vama dobbiamo stare".