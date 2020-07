Autostrade verso lo spin-off e la quotazione in Borsa

Atlantia

(Teleborsa) - Si profila una, prima lo, poi l'IPO e unsottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti allo stesso prezzo di collocamento. Non l'ingresso diretto per fasi successive, come era stato ipotizzato inizialmente. Sarebbe questa l'ipotesi diche CDP ha consegnato ad Atlantia, che il CdA sta valutando, ma a data della sigla dell'intesa, che scadeva oggi 27 luglio, sembra aver subito un leggeroSi profila dunque un'operazione totalmente di mercato, che partirebbe con lodi ASPI, effettuata a, quindi tali da esprimere il reale valore dell'asset, in parte vendendo quote di Atlantia, in parte in, che sarebbein qualità di operatore di mercato indipendente, come certificato dal suo stesso statuto.La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della Cassa consentirebbe di apportare quellenecessarie a finanziare il nuovo piano di investimenti.Nell'ambito dell'IPO sarebbe poi consentito. Tra le manifestazioni di interesse che sarebbero giunte quelle di investitori internazionali come Macquarie, Blackstone, il Fondo del Qatar, Poste Vita e le Casse previdenziali.L'operazione così strutturata sarebbe un'operazione di mercato,, quindi tale daà recentemente manifestate dagli Fra questi il più agguerrito è TCI , un hedge fund londinese, che ha accusato il governo italiano di voler "statalizzare" Autostrade con procedure non in linea con il mercato.