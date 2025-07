TradeLab, ricevuta approvazione per contributo quota Lombardia da 600 mila euro

TradeLab

(Teleborsa) -, società di business analytics e consulting che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori, ha ricevuto l'dalla Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia per laa favore della società, nell'ambito della misura "quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano allapatrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in Borsa".L'agevolazione è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto pari alsuddiviso come segue: fino a 300.000 euro per le spese sostenute per l'ammissione alla quotazione; fino a 300.000 euro per le spese sostenute nei tre esercizi successivi alla quotazione, nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno.La società sottolinea di essere ilquotato sul mercato EGM a ricevere l'approvazione al contributo dalla Regione Lombardia.