L'indice dei beni personali italiano in territorio positivo (+0,95%), giornata euforica per Bialetti Industrie

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ftse MidCap

Brunello Cucinelli

FILA

bassa capitalizzazione

Bialetti Industrie

B&C Speakers

Emak

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 69.713,3 in crescita dello 0,95%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 1.049, dopo aver avviato la seduta a 1.043.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,93%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,75%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,27%.avanza dell'1,20%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%.