Coronavirus, stato d'emergenza prorogato al 15 ottobre

(Teleborsa) -in Italia per l'emergenza Covid-19 con l'impegno del Governo a "definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali", senza cioè dpcm ma con decreti legge per eventuali nuove limitazioni anti-contagi.Il premierconferma il sì del Governo alla risoluzione presentata in Aula al Senato per l'estensione dello stato di emergenza."Ognuno ha la sua opinione ma nessuno dovrebbe imputare con onestà intellettuale la volontà di prorogare paure e allarmismi o torsione autoritarie", ha aggiunto Conte che ha parlato di "".Nella replica al Senato, il presidente del Consiglio ha ribadito che la, sottolineando "lo stato di emergenza è previsto" e che "dal 2014 ad oggi" è stato "dichiarato 154 volte e prorogato 84"."Ora dobbiamo partire più forti di prima, dobbiamo far ripartire i consumi,, e credo sia un obiettivo da condividere, a prescindere dalla maggioranza e dall'opposizione", ha aggiunto.In precedenza, nel suo intervento in Aula, Conte aveva definito la proroga "inevitabile" dal momento che il "virus circola ancora".