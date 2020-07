BCE conferma politica monetaria "accomodante"

(Teleborsa) - Laconferma "l'orientamento molto accomodante di". In base alle prospettive economiche, infatti, secondo l'Istituto centrale europeo resta necessario un "ampio grado di stimolo monetario" con l'obiettivo di dare impulso allae salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine.Nell'ultimodella BCE si legge comunque di una ripresa dell'economia dell'area dell'euro ma il livello delle attività rimane "ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia die lerestino fortemente incerte", e si sottolinea come "a fronte di politiche di contenimento che si sono alleggerite in tutto il mondo, la ripresa a livello internazionale rimane disomogenea, incerta e incompleta".Il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea ha ribadito "il massimo impegno a intraprenderenell'ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell'area dell'euro in questo momento di estrema difficoltà". Il Consiglio si è detto quindi pronto ad adeguare tutti i suoi, ove opportuno, "per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".Il Bollettino economico della BCE ha messo inoltre in evidenza come l'impatto più dirompente si è avuto sullee ie, nell'area euro,è stata la più colpita. Secondo il report, a giugno nel Paese il tasso di assunzione in questo settore ha registrato una diminuzione delrispetto allo stesso periodo nel 2019.Il dato è confrontabile al -44% in Germania, al -28,8% in Francia e al -50,1% in Spagna. In generale, i dati relativi alledisono diminuiti in modo significativo con l'insorgere della crisi, sottolinea il report della BCE.