Fed, Hammack spinge per una politica monetaria più rigida

(Teleborsa) - La, ha dichiarato di preferire una politica monetaria "un po' più restrittiva" per mantenere la pressione sull’inflazione, ancora troppo elevata rispetto al target del 2%.Intervenendo a Cincinnati, Hammack ha sottolineato la necessità di un approccio più rigido. Le sue parole arrivano dopo il terzo taglio consecutivo dei tassi deciso questa settimana, una mossa che ha visto crescere le opposizioni interne: due presidenti regionali, Austan Goolsbee (Chicago) e Jeff Schmid (Kansas City), hanno votato contro, mentre altri sei policymaker hanno segnalato proiezioni contrarie.Pur non avendo diritto di voto quest’anno, Hammack parteciperà alle decisioni nel 2026. In passato si era già espressa contro i tagli di ottobre e dicembre, avvertendo che una politica troppo accomodante rischia di prolungare la fase di inflazione sopra target, attualmente stabile intorno al 3%.La numero uno della Fed di Cleveland ha aggiunto che i dati su prezzi e occupazione, attesi nelle prossime settimane dopo i ritardi dovuti allo shutdown federale, saranno cruciali per valutare l’andamento dell’economia.