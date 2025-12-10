Milano 14:58
BCE, Kazaks: politica monetaria è ancora in una buona posizione

BCE, Kazaks: politica monetaria è ancora in una buona posizione
(Teleborsa) - "L'inflazione di fondo, in particolare la rigidità dei prezzi dei servizi, richiede un monitoraggio continuo, ma la politica monetaria è "ancora in una buona posizione: inflazione vicina al 2%, tassi di interesse pressoché neutrali". Lo ha detto Martins Kazaks, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, a una presentazione per MNI Connect.

Sebbene l'inflazione sia vicina all'obiettivo del 2%, si è registrato "un certo impulso di recente", ha sottolineato.

Kazaks ha parlato di "venti contrari dalla politica fiscale" con "deficit di bilancio più elevati e debiti pubblici potrebbero complicare la politica monetaria nei prossimi anni" e di "prospettive macroeconomiche a breve termine leggermente migliori del previsto, principalmente grazie alla resilienza del settore dei servizi e alla solidità del mercato del lavoro".

