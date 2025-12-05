Giappone, rendimenti titoli di Stato ai massimi in 18 anni con attese su rialzo tassi BoJ

(Teleborsa) - Ilè salito a circa l', raggiungendo i, in un clima di speculazioni su un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan nella riunione di questo mese, in calendario il 18 e 19 dicembre. Secondo le indiscrezioni uscite nelle ultime ore sulla stampa giapponese, alcuni membri chiave del governo del Primo Ministro Sanae Takaichi non si opporrebbero alla decisione della banca centrale di aumentare i tassi a dicembre, sebbene alcuni alti funzionari rimangano cauti sui tempi.Lunedì,della Bank of Japan, ha sostanzialmente preannunciato un aumento dei tassi a dicembre, affermando che la banca centrale avrebbe valutato i "pro e i contro" di tale mossa già questo mese.Le dichiarazioni, che hanno portato i mercati a prezzare una probabilità dell'80% di un aumento dei tassi a dicembre, hanno incontrato scarse resistenze da parte dell'amministrazione Takaichi, che storicamente ha sostenuto una politica monetaria accomodante. Martedì, ilha dichiarato di non vedere alcun problema nelle dichiarazioni di Ueda, segno che il governo non ostacolerà un aumento dei tassi questo mese. Katayama ha inoltre affermato di aspettarsi che la banca centrale adotti una politica monetaria adeguata per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%, utilizzando metodi specifici.Il Giappone ha abbandonato il suoa marzo 2024, in base al quale i rendimenti obbligazionari di riferimento a 10 anni erano limitati a circa l'1%, nell'ambito della normalizzazione della politica monetaria che ha visto anche il paese porre fine all'ultimo regime di tassi di interesse negativi al mondo.Ora, mentre il Giappone valuta l'aumento dei tassi in un momento in cui- è rimasta al di sopra dell'obiettivo del 2% della Bank of Japan per 43 mesi consecutivi - lo spettro di un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari incombe.La Bank of Japan ha proseguito la sua lenta e costante normalizzazione della politica monetaria quest'anno,e proseguendo il quantitative tightening, sbarazzandosi di titoli di Stato giapponesi e di ETF/JREIT dal proprio bilancio. Il prossimo rialzo, un livello mai visto negli ultimi tre decenni.Con l'avvicinarsi del 2026, gli analisti prevedono che il graduale cambiamento della politica monetaria verrà mantenuto. Diversi membri del board hanno già espresso sostegno agli aumenti dei tassi, rilevando un'inflazione di fondo prossima al 2% e tassi di interesse reali negativi. Le condizioni economiche generali sono cambiate, come previsto dalla Bank of Japan, ea raggiungere i suoi obiettivi.Ilprobabilmente stimolerà la crescita a breve termine e ridurrà l'inflazione complessiva al di sotto del 2%. Si prevede che il sostegno all'assistenza all'infanzia, gli sgravi fiscali e la riduzione dei costi energetici incoraggeranno una maggiore spesa al consumo e manterranno l'inflazione di fondo al di sopra del 2%.