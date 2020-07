Fed lascia fermi tassi d'interesse. Powell: "Politica legata a evoluzione crisi sanitaria"

(Teleborsa) - A guidare l'economia nei prossimi mesi sarà l'evoluzione della. Non utilizza giri di parole la Fed per descrivere la situazione attuale e prossima mentre annuncia che manterrà immutata la sua, almeno fino alla fine dell'anno.La Fed ha annunciato giàdal 30 settembre al 31 dicembre di tutti i programmi dia sostegno dell'economia americana approntati in piena crisi da coronavirus, poi, nella giornata di ieri, anche le linee didedicate a banche centrali estere ed istituzioni internazionali.allo 0-0,25%. La Fed assicura che resteranno su questo livelloe si sarà avvicinata agli obiettivi di piena occupazione e stabilità dei prezzi. Nessuna indicazione, invece, sulla politica del controllo dellasulla quale era stata alta l'attenzione nelle ultime settimane. D'altronde Powellha più volte palesato la sua avversione a questa politica adottata per prima dalla Bank of Japan.La Banca Centrale Usa ha messo in evidenza comesiano risalite nell'ultimo periodo ma restano ben al di sotto dei livelli di inizio anno, mentre il Presidente dell'istituzioneha confermato una"Ci vorrà molto per tornare ai livelli di inizio anno, e sarà necessario un continuoda parte della politica monetaria e fiscale – ha detto Powell in conferenza stampa – Molte delle persone che sono stateda attività come quelle ricettive, i ristoranti, i bar, gli alberghi, i viaggi, i divertimenti pubblici, non torneranno al loro lavoro". Powell ha poi riconosciuto come la crisi non stia colpendo tutti in maniera uguale. Svantaggiati afroamericani, ispanici e tutti coloro che guadagnavano meno di 40mila dollari l'anno: la, ha precisato Powell, è un "problema crescente nel nostro paese e nella nostra economia da quattro decenni".è sotto controllo, secondo il Presidente della Fed, sia per la bassa domanda, sia per idelsignificativamente più bassi: "Penso che sia sostanzialmente uno shock disinflazionistico", ha detto Powell suggerendo quindi che una politica monetaria ultra espansiva non trova controindicazioni.Ma tutto riporta al, e all'andamento dell'epidemia: "Una piena ripresa – ha spiegato Powell – è improbabile fino a quando le persone non saranno fiduciose nel fatto che è sicuro riprendere un'ampia gamma di attività", così come il ritorno al lavoro nei settori che non richiedono vicinanza fisica "dipenderà dall'essere in grado di tenere il virus sotto controllo, che a sua volta dipenderà dall'indossare lee da altre misure di".In ogni caso, puntualizza la Fed nella nota, gli Stati Uniti sono "entrati in unanel contenimento del virus che è essenziale per proteggere la nostra salute e la nostra economica".