Snam, risultati 1° semestre in tenuta. Confermata guidance 2020

Snam

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con undi euro ed undi euro, entrambi in linea con il primo semestre 2019.sull’utile netto 2020 a circa 1,1 miliardi di euro.Nel motivare la tenuta dei risultati e la conferma della guidance, l'Amministratore delegato,, ha spiegato che sono da attribuire "alla riduzione degli oneri finanziari, alla performance delle nostre partecipate internazionali e alle azioni di contenimento dei costi"."In questi mesi non ci siamo mai fermati, continuando a garantire il nostro servizio essenziale di sicurezza energetica, aumentando gli investimenti e ponendo le basi per una veloce ripartenza", ha sottolineato il numero uno di Snam, facendo cenno anche all'espansione internazionale del business, con l’ingresso nelle reti di Abu Dhabi, le acquisizioni nell’efficienza energetica e nel biometano e gli accordi e le sperimentazioni nell’idrogeno"."Il nostro obiettivo - ha aggiunto - èdando un contributo al rilancio dell’economia e alla, a beneficio di tutti i nostri stakeholder e dei territori nei quali operiamo”.Nel semestre, isono ammontati a 1.346 milioni di euro (+3,3% rispetto al primo semestre 2019), conpari a 1.273 milioni di euro (+1,7%) ein aumento di 26 milioni di euro (+74,3%) grazie alla crescita delle commesse di impianti di biogas e biometano da parte della controllata IES Biogas.Glidi Snam si sono attestati a, una buona parte (111 milioni) dedicata a innovazione e transizione energetica di SnamTec (+49 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019, nonostante il rallentamento causato da COVID-19).al 30 giugno 2020 era pari a(11.923 milioni di euro al 31 dicembre 2019), anche a fronte dell’esborso per l’acquisizione della partecipazione in OLT e dell’attività di share buyback, con un costo medio del debito lordo dello 0,9%.