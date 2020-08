BMW, ricavi II trimestre in calo del 22%

(Teleborsa) - Perdita netta per Bmw che chiude ilcon(-34,2% nel segmento auto), 212 milioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.Trainato al ribasso dalle attività automobilistiche (-1,55 miliardi di euro) a fronte di una caduta del 25% delle vetture vendute, ilè statoPer il 2020 il gruppo automobilistico tedesco prevede un ribasso significativo del risultato imponibile, come conseguenza delma prevede un margine operativo positivo per la sua divisione automobilistica, compreso tra lo 0 e il 3%, contro il -4% del primo semestre.Come spiega la casa automobilistica in una nota l'effetto contabile positivo per 805 milioni che ha attenuato la perdita "è dovuto a degli aggiustamenti nei contratti di leasing e di servizi finanziari". Per il secondo semestre – ha commentato il– ""guardiamo avanti con cauto ottimismo".