Take Off, ricavi in calo a 6,2 milioni di euro nel primo trimestre

Take Off

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha chiuso il2024 concaratteristici pari a circa 6,2 milioni di euro, in calo del 25% rispetto a 8,3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Ildel gruppo è pari a 17,09 euro (+28% rispetto a 13,37 euro nel primo trimestre 2023)."L'andamento dei ricavi nel trimestre appena trascorso riflette una flessione, tuttavia, tale decrescita era già stato previsto e incluso nelle nostre proiezioni - ha commentato l'- Come anticipato in comunicazioni precedenti, il gruppo ha avviato una strategia mirata di chiusura e riposizionamento dei punti vendita che non rispondono alle aspettative di performance. Questa decisione strategica è parte integrante del nostro impegno verso una gestione aziendale efficiente e orientata al futuro"."Nonostante la riduzione dei ricavi, siamoci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato e di concentrare le risorse sui punti vendita che offrono il massimo valore aggiunto per i nostri clienti e per il gruppo nel suo complesso", ha aggiunto.