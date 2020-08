Coronavirus, casi in Italia rallentano: 347 nuovi positivi ma ci sono 13 morti

(Teleborsa) - Frena la curva dei contagi di, dopo l'impennata registrata ieri: nelle ultime 24 ore i, con un apprezzabile rallentamento rispetto ai 552 rilevati nella giornata di venerdì. Di questi 1 su 5 sono in Lombardia.Il tale dei positivi si attesta così a 250.103 unità, considerando gli(12.953), che risultanorispetto a ieri, i dimessi(201.947), che registrano una crescita di +, ed i(35.203), che sonorispetto alla vigilia a fronte dei 3 rilevati venerdì.Fra i 12.83 positivi, 771 sono ricoverati con sintomi,e 12.139 in isolamento domiciliare. Le nuove vittime sono state registrate in Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1).Insi registrano, che portano il totale dei positivi a 96.782. Isono, mentre in terapia intensiva restano 9 pazienti. I tamponi effettuati sono 6.382Nelvi sono, di cui 6 di "importazione" - tre di rientro dalla Romania, uno dagli Stati Uniti, uno dall'Albania e uno dall'India spiega l'assessore Alessio D'Amato - mentre sul fronte dellee ce n'è