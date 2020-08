ANAS, esodo estivo: ultimo fine settimana +4% di traffico

(Teleborsa) - Il terzo fine settimanaè stato caratterizzato da, per l'intera giornata di ieri e nella mattinata di domenica, lungo i circa 30 mila km di rete stradale e autostradale gestiti da(Gruppo FS Italiane).Come previsto dalle proiezioni, le giornate diagosto hanno visto aumentare idicomplessivamente di circa ilrispetto allo scorso fine settimana.Nel prossimo fine settimana, contrassegnato danella giornata di venerdì 14 agosto, i volumi di traffico riguarderanno soprattutto gli spostamenti dovuti alla festività diA causa delle attese, fino a quattro ore, aper gli imbarchi verso la, sull'"Autostrada del Mediterraneo" code, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di uscita, sia nella giornata di ieri che in quella di oggi. Per il resto, lungo l'intero tracciato autostradale il traffico è stato intenso, ma scorrevole.Nella sola giornata di ieri a, all'imbocco dell'arteria, sono transitati oltre 107mila veicoli segnando una crescita dei volumi di traffico del +33% rispetto a sabato 10 agosto 2019 e del +6% rispetto a sabato 1 agosto 2020.Aumenti di oltre il 20% rispetto al traffico di venerdì e sabato corso anche nel: per esempio a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, al km 340, sono stati rilevati passaggi di oltre 41mila veicoli nella sola giornata di ieri con un incremento rispetto a sabato 1 agosto del 21%.Sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore" a, sempre in prossimità degli imbarchi verso la Sicilia, si è registrata un'anomala impennatarispetto al traffico di sabato scorso e del 35% rispetto al medesimo sabato del 2019.