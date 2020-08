Coronavirus, cresce l'allerta in Italia: lockdown locali se situazione sfugge di mano

(Teleborsa) - Uncome quello vissuto tra marzo e maggio "è decisamente improbabile", chiusure locali no, anzi. "Possono diventare inevitabili se la situazione sfugge di mano, se il controllo del territorio e degli infetti sfugge di mano". A parlare è, coordinatore del Comitato tecnico scientifico.In Italia nella scorsa settimana si è assistito a un "progressivo peggioramento", come certifica il rapporto didel Ministero della Salute e ISS che focalizza la sua attenzione sul mantenere alta la guardia e sul rafforzamento delle attività di"in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l'epidemia".Nel documento si riportanodi Covid di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva, mentre le Regioni con valore. Nel frattempo nella giornata di ieri per la seconda volta nel giro di una settimana si sono superati i 500da Covid-19 nelle 24 ore: 523 (481 il giorno precedente).Anche per questo Miozzo si dice pienamente d'accordo con la decisione di chiudere le: "checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c'è nulla da fare. Le aggregazioni di massa sono devastanti – ha aggiunto – impossibili da gestire".Anche sul fronte rientri prende forma la risposta delle Autorità. Nei prossimi giorni, nei principali, nei, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi per chi è sprovvisto dell'attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo al Coronavirus.