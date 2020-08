IATA: prospettive peggiori di quanto previsto. Studio inglese progetta l'aereo post-Covid

(Teleborsa) - Ilpotrebbe risultare, che aveva indicato un calo del 55% e un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2024. Ieri, 18 agosto, l', prefigurando che il 2020 si chiuda con unIntanto, la CNN ha dato enfasi a quanto elaborato dallo, che ha immaginato idaAttenzione focalizzata sucon sedili che cambiano colore dopo essere stati puliti, divisori dietro ogni fila di posti, luci ultraviolette per annientare germi e possibili particelle di virus. Tra le altre innovazioni, configurazione con sedili sfalsati per permettere ai passeggeri di stare seduti da soli o in coppia o in gruppo e schermi divisori alla fine di ogni fila di sedili.Niente più schermi sui sedili, lasciando che film e musica sia disponibili sui dispositivi personali. Via anche i tavolini richiudibili, sostituiti da vassoi forniti direttamente dagli assistenti di volo nel momento del pasto e poi riconsegnati per essere ripuliti. Così come non ci sarà più la tasca in tessuto con riviste e brochures, mentre le istruzioni sulla sicurezza saranno stampate direttamente sul sedile di fronte.