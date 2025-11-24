Nagel (BCE): "Ancora effetti post-Covid su inflazione. Servono cautela e decisioni meeting-by-meeting"

(Teleborsa) - Secondo, presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della BCE, la Banca centrale europea deve continuare a monitorare "gli effetti successivi al picco inflazionistico post-Covid", in particolare l’aumento deie la "persistenza dei costi dei servizi".Intervenendo ad un evento a Francoforte, Nagel ha spiegato che, pur con i prezzi "vicini all’obiettivo del 2%" e destinati a restare lì nel medio termine, "gli strascichi della crisi sono ancora visibili in alcuni casi". Ha citatoche mostrano come le famiglie continuino a temere ulteriori rialzi deinell’area euro, dopo il picco del 10,6% dell’ottobre 2022. Con alimentari e servizi ancora sopra il 3%, prevale secondo Nagel una linea prudente dopo gli otto tagli da un quarto di punto già effettuati.Nagel ha ribadito che la banca è "in una buona posizione" e che le decisioni devono restare basate sui dati, "in modo flessibile e". A dicembre arriveranno “nuove proiezioni per i prossimi due anni e, per la prima volta, per il 2028”, utili a valutare l’adeguatezza dell’attuale stance.Quanto al recente rafforzamento dell’Nagel ha minimizzato: "Il livello attuale non è preoccupante", aggiungendo che il cambio con il dollaro "non è lontano dalla media storica".