Bankitalia, lavoro da remoto post-Covid ha avuto un impatto trascurabile sulla produttività

(Teleborsa) - Dopo il picco registrato durante la pandemia, ilL'adozione è variata notevolmente a seconda dell'area geografica e del settore, mentre le caratteristiche aziendali preesistenti, come gli investimenti in tecnologie digitali, una maggiore percentuale di dipendenti donne e pratiche di gestione strutturate, hanno rappresentato fattori determinanti. Lo si legge in uno studio disul lavoro a distanza, che analizza l'evoluzione nell'utilizzo di tale modalità organizzativa tra il 2019 e il 2023 e il suo impatto sulla produttività del lavoro e sulle sue componenti: il fatturato e l'input di lavoro.I ricercatori hanno scoperto che, in media, il lavoro da casadel lavoro. Ha avuto un impatto trascurabile sulla produzione aziendale (misurata in termini di fatturato o quantità), sull'input di lavoro (organico o ore lavorate) e non ha influenzato la composizione della forza lavoro, i profitti, i costi variabili o gli investimenti in tecnologie 4.0."Ancora più importante, abbiamo scoperto una notevole eterogeneità tra le aziende - dicono gli autori Gaetano Basso, Davide Dottori e Sara Formai - Per un sottoinsieme di aziende, abbiamo rilevatodi produttività derivanti dal passaggio al lavoro da remoto indotto dalla pandemia, come evidenziato dall'analisi dell'effetto di trattamento marginale per le".Secondo lo studio, le aziende che hanno beneficiato in termini di produttività del lavoro durante la pandemia continuano a utilizzare pratiche di lavoro da casa. Questi risultati suggeriscono quindi che leal riguardo. Al contrario, le aziende che erano molto restie al lavoro da casa prima della pandemia hanno registrato effetti peggiori sulla produttività ed erano meno propense a continuare a utilizzare il lavoro da remoto dopo l'emergenza."È interessante notare che queste aziende erano anche quelle con meno conoscenze sulle modalità di lavoro da casa, come evidenziato da previsioni meno accurate nell'uso futuro - viene sottolineato - Nel complesso, questi risultati suggeriscono chee che l'esperimento sociale di massa innescato dalla pandemia ha attenuato questi problemi solo per un sottoinsieme di aziende. Ciò evidenzia il ruolo dell'eterogeneità aziendale nell'adozione, nella persistenza e nell'impatto del lavoro da casa sulla produttività del lavoro".