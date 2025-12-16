Pfizer, svela guidance 2026 con ricavi e utili in rallentamento rispetto al 2025

Pfizer

(Teleborsa) -ha fornito martedì le previsioni per l'esercizio 2026, rivedendo al contempo la guidance sui ricavi per l'anno in corso, fornita lo scorso 4 novembre. Confermate invece le altre grandezze della guidance 2025.Per l'il colosso farmaceutico prevede orarispetto al precedente intervallo di 61,0-64,0 miliardi.Per ill'azienda si attende. Tali prospettive includono un previsto calo di 1,5 miliardi dei ricavi derivanti dai(a 5 miliardi da 6,5 miliardi visti per il 2025) e un impatto negativo sui ricavi per circa 1,5 miliardi di dollari a causa della(LOE) per alcuni prodotti. Pfizer prevede che laper il 2026, escludendo sia i prodotti COVID-19 che quelli LOE, sarà diPer il 2026, Pfizer prevedetra 12,5 e 13,5 miliardi (tra 13,1 e 14,1 miliardi per il 2025) etra 10,5 e 11,5 miliardi (tra 10 e 11 miliardi per il 2025).Pfizer ha mantenuto le sue previsioni ditra 3,00 e 3,15 dollari, mentre prevede un EPS diluito rettificato per il 2026 nell’intervallo di. Tale ultima stima rifletterispetto al 2025 ma un'aliquota fiscale effettiva sul reddito rettificato più elevata, pari a circa il 15%, rispetto all’11% atteso per il 2025."Il 2025 è stato un anno di solida esecuzione e progresso strategico per Pfizer", ha commentato il. "Abbiamo rafforzato le nostre basi, ampliato la nostra pipeline di ricerca e sviluppo e posizionato la nostra azienda per una crescita sostenibile nel periodo post-LOE. Entrando nel 2026, ci concentreremo sul fornire ai pazienti farmaci e vaccini innovativi, creando al contempo valore a lungo termine per i nostri azionisti."Intanto, al momento nelil titolo Pfizerdello 0,72% a 26,62 dollari dopo avere chiuso la seduta precedente in progresso del 2,24% a 26,43 dollari, dopo che la società ha siglatoconche potrebbero. L'intesa include un accordo di scoperta di target per identificare recettori di cellule T specifici per malattie nell’artrite reumatoide e un accordo di licenza di dati che consente a Pfizer di accedere ai set di dati proprietari TCR-antigene di Adaptive per ricerca e sviluppo in molteplici applicazioni immunologiche.