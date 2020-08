Aveva Group

Schneider Electric

(Teleborsa) -, controllata al 60% dalla francese, ha raggiunto un accordo per l'acquisto della società americana OSIsoft, con sede in California, società specializzata nel software applicativo per la gestione dei dati in tempo reale. Costo dell'operazione: 5 miliardi di dollari.Il titolo Aveva festeggia alla Borsa di Londra con un guadagno di oltre il 4%.