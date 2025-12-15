Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:00
25.132 -0,26%
Dow Jones 20:00
48.358 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.751,31 punti

In breve, Finanza
Londra lievita dell'1,06% e archivia la seduta a 9.751,31 punti.
