Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:46
25.344 +0,42%
Dow Jones 18:46
47.664 +0,50%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,27%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 9.720,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,27%
Londra riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 9.720,51 punti.
Condividi
```