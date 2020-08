Catalfo, con SURE arriva altra risposta importante da UE

(Teleborsa) - "Dopo l’accordo sulieri è arrivata un'altra risposta importante dall’Europa alla crisi provocata dal Covid-19.La Commissione Europea ha formalizzato le proposte al Consiglio Europeo per lo stanziamento di un sostegno finanziario per la protezione dei lavoratori attraverso lo strumento Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency).finora destinati a 15 Stati membri che ne hanno fatto richiesta". Lo ha scritto in un post su Facebook la Ministra del Lavoro"Sono, ottenute grazie all’emissione di titoli comuni europei e per questo vantaggiose per l’Italia - aggiunge - che potranno essere impiegate per coprire le misure già finanziate dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza economica e favorire la ripresa delcome ad esempio la cassa integrazione, le indennità di 600 euro, la sanificazione dei luoghi di lavoro, i"."Ciò rappresenta - conclude la Ministra - unda un lato la risposta europea è unfino a questo momento; dall’altro rafforza il richiamo, promosso in primis dall’Italia e dal Presidentea unaper superare con