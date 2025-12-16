Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:08
25.103 +0,14%
Dow Jones 21:08
48.120 -0,61%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Piazza Affari: moderato recupero per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: moderato recupero per il settore assicurativo italiano
Piccolo scatto in avanti per l'indice delle società assicurative, che arriva a 38.642,08 punti.
Condividi
```