Milano 15:52
43.329 +0,16%
Nasdaq 15:52
25.551 +0,82%
Dow Jones 15:52
47.334 +0,09%
Londra 15:52
9.692 -0,11%
Francoforte 15:52
23.723 +0,57%

Piazza Affari: al centro degli acquisti il settore assicurativo italiano

Si muove con il vento in poppa l'indice delle società assicurative, che arriva a 38.399,99 punti.
