TikTok, vendita lampo a Microsoft e Walmart

(Teleborsa) -. La rinomata app di vdeo sharing, secondo quanto riportato dalla Cnbc, verrà vendutae ad una cordata formata daQuest'ultima è, unendosi al colosso del software che si era già fatto avanti per TikTok. Nel motivare il suo ingresso nell'affare, la big retail ha fatti riferimento alla possibilità di, con l'aspirazione di raggiungeree far crescere le attività pubblicitarie."Siamo fiduciosi che una partnership Walmart e Microsoft soddisferà entrambe le aspettative degli utenti statunitensi di TikTok, soddisfacendo al contempo le preoccupazioni del governo degli Stati Uniti", ha affermato Walmart in una nota.L'annuncio della grande catena statunitense arriva subito dopo le, ad appena tre mesi dalla sua nomina. Una decisione difficile, presa dopo le opposizioni del Presidente Donald Trump, che ha alzato una vera e propria crociata contro l'app cinese, accusata di spionaggio e di fare gli interessi di Pechino.