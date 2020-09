Innovatec si aggiudica riqualificazione energetica stabilimento Italmatch Chemicals

Innovatec

(Teleborsa) -annuncia che la controllata Iper il processo di accompagnamento strategico verso l’integrazione della sostenibilità nel proprio business.L’Accordo sottoscritto prevede la realizzazione di un intervento didello stabilimento industriale di Arese (MI) quale parte fondamentale del percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti del sito. In particolare. Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio di unindustriale di potenza pari a 1.200 kWe e dia 15 bar da 6.000 kg/h.L’Accordo prevede un, di cui 1,9 milioni per la realizzazione dell’’Impianto e 1,5 milioni per la manutenzione decennale dello stesso.La commessa verrà completata entro il primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dell’esercizio 2020.