Tesmec vara il nuovo Piano e balza in Borsa

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che passa di mano con un aumento di quasi il 16% in Borsa. Ad infiammare iol titolo contribuisce il nuovo, approvato dal CdA, che prevede un consolidamento della posizione di solution provider nelle 3 aree di business (trencher, energy e rail) ed un marcato inuna significativae unaIl Piano, interamente autofinanziatoa 275-290 milioni di euro ed un EBITDA di 53-53 milioni. La posizione finanziaria netta è vista in miglioramento 1,5x sull'EBITDA. I target più immediati per il 2020 indicano ricavi pro-forma a circa 170 milioni di euro ed un EBITDA di 22-24 milioniDeliberato anche un, che sarà realizzato entro la fine del 2020, non per finanziare il Piano, ma per rafforzare la struttura patrimoniale ed cogliere le ulteriori opportunità di crescita nei business in cui opera.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,2333 Euro. Prima resistenza a 0,2673. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,2107.