Milano 13:37
42.263 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:37
9.559 +0,21%
Francoforte 13:37
23.220 +0,56%

Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo

Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,32%.
