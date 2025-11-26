Milano 25-nov
42.699 +0,95%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 +0,78%
Francoforte 25-nov
23.465 +0,97%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,92%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.870,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,92%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,92%, a quota 3.870,02 in apertura.
Condividi
```