Chi fermerà l'ascesa dell'Oro?

(Teleborsa) - Si prende una pausa ma non si arresta lache ha guadagnato quest'anno il 27%, ma l'ascesa appare ancora più impressionante se si considera che, in una manciata di mesi, il metallo è passato dai 1.450 dollari circa di marzo aidi agosto,Il metallo, dopo aver sfondato la soglia psicologica dei 2.000 dollari, è tornato sui 1.930 dollari l'oncia e continua ad evidenziare una certa volatilità. Ma le previsioni indicano che la soglia psicologica dei 2.000 dollari è ancora alla portata e che ilEffetto della pandemia die del conseguenten, che ha mandato in crisi l'economia mondiale? Indubbiamente, la pandemia e l'incertezza che ne è seguita ha avuto il suo ruolo nell'ascesa del metallo, ma i suoi movimenti sono da attribuire più ad altri fattori. Vediamo quali:L'ascesa dell'oro non è certo da imputare ad un aumento della, che anzi ha registrato undopo la pandemia di Covid-19, sia sotto il profilo industriale che dal lato gioielleria. Ed hanno rallentato soprattutto i maggiori consumatori mondiali, quali Cina ed India.L'oro beneficia invece della sua natura die diper gli investimenti, testimoniato dal boom registrato dagli ETF. E beneficia quindi della debolezza di altri investimenti concorrenti, in particolare iled i rendimenti deiche tendono ad indebolirsi.Dietro il rally dell'oro ci sono dunque ledelle banche centrali e le prospettive di inflazione. Tanto più ora che la, sganciando la politica dei tassi d'interesse dal target di inflazione, o meglio rendendo questo obiettivo flessibile e non perentorio. Lo ha spiegato il Presidente della banca centrale statunitense, Jerome Powell la scorsa settimana, al meeting di Jackson Hole, prospettando dunque tassi basi per un lungo periodo di tempo.Queste politiche potrebbero- qualcuno prospetta addirittura il 2,5% - facendo crollare i rendimenti reali delle obbligazioni governative ed indebolendo il dollaro. A tutto beneficio dell'oro, che oltre alla natura di bene rifugio rappresenta anche uno strumento a copertura dell'inflazione.Oltre alla Fedpotrebbe decidere per un- già avviato - e recentemente qualche membro del Board ha anche ammesso che si sta valutando la possibilità di rivedere il target di inflazione.In questo quadro di inseriscono due fattori di disturbo, che potrebbero condizionare l'andamento dell'Oro nei due sensi: la pandemia di Covid-19 e le Presidenziali USA.Unaparticolarmente dura potrebbe far salire il prezzo del metallo prezioso ancora più su, per gli effetti negativi sull'economia, ma anche lesaranno un elemento che condizionerà il metallo, via via che si avvicina il test elettorale a novembre. Ed in questo quadro la volatilità è assicurata.Il ritracciamento dell'oro dell'ultimo periodo è dunque solo una, un movimento da attribuire a prese di profitto, specie in coincidenza con la chiusura dei conti di fine mese, ma l'oro è destinato a testareoltre la soglia dei 2.000 dollari.La banca d'affari svizzeraoltre questa soglia entro la fine dell'anno, con punte. Poi, il metallo prezioso tornerà a scendere nel 2021, con una stima di 1.900 dollari entro giugno e 1.850 dollari a settembre.Previsioni anche più ottimistiche da parte di altri analisti, che addirittura indicano un prezzo. Lo ha prospettatodelineando uno scenario ben più ottimistico per i prossimi 12 mesi, in vista di un'accelerazione dell'inflazione attorno al 2,5% favorita dalle politiche accomodanti delle banche centrali.