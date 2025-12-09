Milano 15:47
Banche, Finanza
Lega Filo d'Oro e Unicredit insieme per progetto "Un filo con il mondo"
(Teleborsa) - Grazie al progetto “Un filo con il mondo” prosegue la collaborazione tra UniCredit e Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S.. L'iniziativa, sostenuta dalla banca attraverso il Fondo Carta Etica, punta a rafforzare le attività portate avanti dalla Lega del Filo d’Oro, da oltre 60 anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, e lo sviluppo di nuovi servizi.

In particolare, il sostegno di UniCredit per il 2025 è destinato a contribuire alla copertura dei costi per i professionisti che consentono a Sedi e Servizi Territoriali dell’Ente, presenti in dodici regioni, di operare sul territorio: interpreti LIST (Lingua dei Segni Italiana Tattile), Istruttori di Orientamento e Mobilità e Tecnici degli Ausili, figure fondamentali per garantire un adeguato accesso alle informazioni, per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione e per l’inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

"Grazie al sostegno di UniCredit e del Fondo Carta Etica possiamo potenziare i servizi delle Sedi territoriali in tutta Italia, introducendo competenze sempre più specializzate per accompagnare le persone sordocieche e le loro famiglie verso una maggiore autonomia", commenta a Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, aggiungendo "siamo grati a UniCredit per la sensibilità e l’impegno con cui ci affianca: un supporto che si traduce in risultati concreti e tangibili nella vita di chi seguiamo ogni giorno".

Il progetto “Un filo con il mondo” è reso possibile grazie al Fondo Carta Etica di UniCredit, che quest'anno celebra un traguardo importante: 20 anni di attività. Il meccanismo è tanto semplice quanto innovativo: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, UniCredit destina il 2 per mille dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo. Dal 2005, anno di attivazione del Progetto Carta Etica, UniCredit ha destinato circa 46 milioni di euro a sostegno di oltre 1.600 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro.
