Lega Filo d'Oro e Unicredit insieme per progetto "Un filo con il mondo"

(Teleborsa) - Grazie alprosegue la collaborazione traE.T.S.. L'iniziativa, sostenuta dalla banca attraverso il, punta a rafforzare le attività portate avanti dalla Lega del Filo d’Oro, da oltre 60 anni punto di riferimento in Italia per la, e lo sviluppo di nuovi servizi.In particolare, il sostegno di UniCredit per il 2025 è destinato ache consentono a Sedi e Servizi Territoriali dell’Ente, presenti in dodici regioni, di operare sul territorio:(Lingua dei Segni Italiana Tattile),di Orientamento e Mobilità efigure fondamentali per garantire un adeguato accesso alle informazioni, per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione e per l’inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale."Grazie al sostegno di UniCredit e del Fondo Carta Etica possiamo potenziare i servizi delle Sedi territoriali in tutta Italia, introducendo competenze sempre più specializzate per accompagnare le persone sordocieche e le loro famiglie verso una maggiore autonomia", commenta a, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, aggiungendo "siamo grati a UniCredit per la sensibilità e l’impegno con cui ci affianca: un supporto che si traduce in risultati concreti e tangibili nella vita di chi seguiamo ogni giorno".Il progetto “Un filo con il mondo” è reso possibile grazie al, che quest'anno celebra un traguardo importante:. Il meccanismo è tanto semplice quanto innovativo: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, UniCredit destina il 2 per mille dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo. Dal 2005, anno di attivazione del Progetto Carta Etica, UniCredit ha destinato circae progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro.