Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,15%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,9357 e supporto visto a quota 0,9329. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,9385.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
