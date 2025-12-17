Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,15%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,9357 e supporto visto a quota 0,9329. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,9385.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)