Assegno Unico alle battute finali ma resta il "nodo" risorse

(Teleborsa) - L'autunno riporta in auge il tema dell'in vista dell'approvazione dellae nel computo delle risorse rivenienti dalSe sulla sua opportunità c'è un accordo corale di maggioranza ed opposizione, in vista del passaggio in Senato, il nodo resta quello delle, che solo in parte attingono alla: circamiliardi complessivi previsti a regime. Resta da colmare unFra le risorse rivenienti da voci di spesa già finanziate vi sono 8,2 miliardi rivenienti dalle attuali detrazioni fiscali per i figli a carico e 2 miliardi dalla voce assegni al nucleo familiare, per la parte a carico delle imprese. Si potrebbe poi attingere alle risorse dedicate ad altre misure, come il bonus bebè ed il premio di nascita, per un totale di circa 15 miliardi.L'assegno unico è una erogazione di denaro mensile, ma potrà prendere anche la forma di un credito d’imposta, riconosciuto alle famiglie per ciascun figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21esimo anno d'età. Un assegno che sarà maggiorato dopo il secondo figlio e dal 18esimo anno in poi potrà essere pagato direttamente al magigorenne.Il contributo è universale, poiché andrà ad inglobare tutti gli altri bonus e detrazioni attualmente in vigore, e spetta a tutti lavoratori indipendenti, autonomi, liberi professionisti, incapienti e disoccupati.Come per altre misure a favore delle famiglie, anche l'assegno unico sarà erogato in base all’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.