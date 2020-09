Diasorin svetta sul FTSE MIB

DiaSorin

FTSE MIB

azienda produttrice di apparati diagnostici

principale indice della Borsa di Milano

DiaSorin

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,50% in Borsa, collocandosi in vetta al paniere del FTSE MIB, A sostenere i corsi azionari contribuisce l'autorizzazione UE per il test salivare anti-Covid, in uno scenario in cui i contagi stanno rapidamente accelerando in Europa.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,75%, rispetto a -0,81% del).Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 170,5 Euro. Rischio di discesa fino a 160,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 180,1.