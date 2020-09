Enel, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

Enel

(Teleborsa) -, tra il 14 e il 18 settembre 2020,al prezzo medio ponderato per il volume di 7,4838 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.151.701,089 euro.L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 29 luglio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2020 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020.Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 598.011 azioni proprie (pari allo 0,005882% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.497.087,996 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, il gruppo energetico detiene complessivamente, al 18 settembre, 2.147.163 azioni proprie, pari allo 0,021120% del capitale sociale.