Fiducia al Senato, il DL Covid è legge: salva la norma sui vertici dei servizi segreti

(Teleborsa) - Cone nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione in via definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, delIl provvedimento, oltre a prorogare fino al prossimolodi, contiene le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio.Salva quindi la norma relativa alla durata degli incarichi dei vertici dei, cioè i direttori delle due agenzie di intelligence (Aise e Aisi) e quello del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Il testo garantisce ai vertici dell'intelligence italiana la possibilità di rinnovo dell'incarico per altri quattro anni.