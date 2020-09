Svolta "green" della BCE: accetterà Bond sostenibili anche per QE

(Teleborsa) -. La Banca centrale europea, infatti, halegate a determinatiA partire, i green bond saranno accettati come garanzia sia per ledell'Eurosistema sia nell'ambito delle(Piani QE), a condizione che rispettino tutti gli altri criteri di idoneità. La BCE infatti accetta già da anni questi strumenti che ora saranno un asset eleggibile anche per le operaizoni di quantitative easing.Leannuali- precisa l'Eurotower - dovranno essere collegate a uno ad uno o piùrelativi al cambiamento climatico o al degrado ambientale.Secondo la BCE, questa inclusione "amplia ulteriormente l'universo delle attività negoziabili idonee e segnala il sostegno dell'Eurosistema all'innovazione nel settore della".Certamente, questa decisione contribuisce a rafforzare il mercato dei green bond, che a settembre ha raggiunto un record di 34 miliardi di emisisoni a livello globale, ed allo stesso tempo, si pone in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con l'attuazione del Green Deal europeo.