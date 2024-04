SdR, Galliani (Cassa Centrale): investimenti sostenibili rimangono assolutamente interessanti

(Teleborsa) -, perché effettivamente i mercati azionari sono andati decisamente bene e l'obbligazionario ha vissuto fasi abbastanza laterali dall'inizio del 2024". Lo ha detto a Teleborsa, Responsabile Servizio Wealth Management di, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni.e positivo sulla componente obbligazionari - ha spiegato - ad esempio, anche per l'investitore euro stiamo consigliando diproprio perché si stanno creando delle condizioni decisamente vantaggiose sul contesto obbligazionario in termini di rendimenti attesi, anche di titoli governativi piuttosto che obbligazioni di buona qualità. Come sempre bisogna cercare un po' di diversificazione, ma sicuramente il contesto obbligazionario è un contesto favorevole oggi per l'investitore europeo"."Dall'altra parte, sul discorsoanche qui siamo in un in una fase positiva - ha continuato Galliani - Secondo noi il mercato ha comunque corso molto, vediamo come possibile nelle prossime settimane anche magari una fase un po' più laterale,in un contesto che rimane comunque costruttivo per i mercati azionari".Per il manager di Cassa Centrale Banca, "gli. Noi da un anno a questa parte stiamo raccogliendo un questionario Mifid di valutazione dell'adeguatezza, che va a chiedere ai clienti se hanno un interesse specifico per gli ambiti degli investimenti sostenibili. Oltre il 60% dei nostri clienti, oltre 200.000 questionari raccolti, hanno rappresentato una risposta positiva e quindi un interesse specifico verso gli ambiti della sostenibilità"."Nella nostra offerta- ha affermato Galliani - E questo sicuramente lo vediamo anche nei numeri di raccolta, quindi vuol dire che il cliente è sempre più interessato agli ambiti dell'investimento sostenibile, che chiaramente noi cerchiamo il più possibile anche di integrare nei nostri processi di investimento".