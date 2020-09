Ex Ilva, tregua armata in attesa di nuovo incontro

(Teleborsa) -sul dossierche, nelle ultime ore, è tornato sotto idopo che i Sindacati avevano denunciatoda parte del Governo.E' terminato conl'incontro di oggi alfra l'a.d. di Arcelor Mittal Italiae i rappresentanti didi Ad inizio settimana i dipendenti erano scesi per lecoinvolgendo poi nell'agitazione anche i lAlla base dellanon sono soltanto lelegate alla gestione dei turni e dell'occupazione, ma anchedenunciata dagli stessi rispetto allaStando a quanto è stato comunicato, l'azienda avrebbe accettato il principio delladei dipendenti sugli impianti (e non di far lavorare solo alcuni creando diseguaglianze di stipendio) e si sarebbe resa disponibile a verificare con le Rsu (le riunioni partiranno da domani) ildunque, lo se, al contempo,a Roma, altra le Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm e il Ministrodell'incontro di oggi il Coordinatore provinciale di(Unione Sindacati di Base) Francesco Rizzo: "- sottolinea- per portare avanti questa storia. Ida parte dell'amministratore delegato di ArcelorMittal,. Pochi minuti sono bastati per arrivare alla solita conclusione:L'Usb, dunque, chiude la porta e ribadisce "le numerose: disattesi tutti gli impegni - sostiene il sindacato - sotto ogni punto di vista, scelta del personale da assumere fatta in maniera unilaterale, numero unità lavorative assunte inferiore a quello stabilito, assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le ovvie conseguenze per quel che riguarda la sicurezza in fabbrica, abuso della cassa integrazione.di gran lunga il. ArcelorMittal deve andare via".