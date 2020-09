Ex Ilva, presidio dei lavoratori a Taranto

(Teleborsa) - Torna sotto i riflettori il dossiercon il Governo chiamato a sciogliere i tanti nodi sulla trattativa cone i Sindacati sul piede di guerra che rilanciano a Taranto una protesta forte conDalle 7 di oggi è "iniziato davanti alla portineria C varco merci dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto il presidio dei lavoratori "per non consentire - hanno spiegato Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb - l".Giovedì, invece, 24 ore di sciopero dei dipendenti di ArcelorMittal ma anche dell’indotto e sempre nella stessa giornata autoconvocazione di lavoratori e sindacalisti a Roma, davanti a, per chiedere al Governo"Continua unda parte del Governo su unache ormai si trascina da anni", ribadiscein un tweet