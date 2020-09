Industria alimentare, quale sarà l'impatto del coronavirus? La fotografia Nomisma

(Teleborsa) -guarda alla fine dell'anno con forti. E' quanto evidenzia il Rapportoredatto da Nomisma per Centromarca e Ibc, presentato dalla società di ricerche. PPer effetto delle dinamiche innescate dal lockdown, tra cui il sostanziale blocco dell'(che racchiude ospitalità ristorazione e food, ndr), i cui consumi valgono il 34% del totale food&beverage Italia, e dellelegate all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, solo ildelle aziende prevede nel 2020 un incremento del fatturato in Italia e all'estero. Per il 15% il turnover sarà in linea con l'anno precedente, mentre per il 6con una contrazione delle vendite (superiore al 15% per il 38% delle imprese). I dati sull'andamento del giro d'affari confermano la previsione: -9,5% ad aprile (sullo stesso mese 2019), -5,8% a maggio e -1,1% sia a giugno che a luglio.fotografa gli effetti del lockdown su un settore industriale di rilevanza strategica per il Paese, "che contribuisce in modo importante al sostegno dell'economia nazionale e che - alla luce della propria anticiclicità - si rivela indispensabile nei momenti di crisi.L'industria genera ildel valore aggiunto della filiera alimentare. Tra il 2008 e il 2019 il valore aggiunto espresso dalle aziende di trasformazione è cresciuto del 19% (mentre la manifattura nel suo insieme si e' fermata al 7%);a fronte di una riduzione del -13% del settore manifatturiero. Tra il 2009 e il 2019 le esportazioni sono aumentate a valore dell'89%."Dovrebbe far riflettere che un settore, spesso portato a esempio di eccellenza,nonostante l'assenza di un reale disegno di politica economica che consentisse alle aziende di irrobustirsi, rinnovarsi e quindi di esprimere pienamente il loro potenziale competitivo", rilevapresidente di Centromarca. "Ora gli effetti dell'emergenza coronavirus si aggiungono alle criticità esistenti e diventa improrogabile il varo di un piano pluriennale che consenta al settore diAnche sul frontei primi sette mesi evidenziano ancora un risultato cumulato positivo per l'alimentare italiano (+3,5%) a fronte di un crollo complessivo di tutte le esportazioni, pari al -14%,(rispettivamente -1 e -12%).