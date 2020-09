RC Familiare, usata dal 28% di chi ha sottoscritto una polizza fra marzo e giugno

(Teleborsa) - Circa, fra marzo e giugno 2020, hanno rinnovato o sottoscritto una polizza usufruendo della cosiddettaovvero la norma – entrata in vigore lo scorso 16 febbraio – che dà ai membri di una stessa famiglia la possibilità di utilizzare per le polizze auto e moto la classe di merito più favorevole maturata su un qualsiasi veicolo del nucleo. Questi i numeri che emergono da un'Ilquasi un rispondente su 3 (28%), ha dichiarato di aver sottoscritto o rinnovato una polizza in questo modo.Tra coloro che hanno sottoscritto una polizza tra marzo e giugno, sono stati soprattutto iad aver fatto ricorso all'Rc familiare (31,6%), seguiti dagli(29,3%). Meno propensi a usufruire della nuova norma sono stati, invece, i. Tra questi ultimi solo il 22% ha dichiarato di averla utilizzata.Il vantaggio offerto dalla norma – si legge nel rapporto – è massimo soprattutto per ie infatti, guardando alle fasce anagrafiche di chi ha sottoscritto una polizza tra marzo e giugno, il 46,9% degli assicurati con un'ha dichiarato di aver utilizzato l'Rc familiare. Al contrario sono i più anziani ad aver usufruito meno di questa opportunità con solo l'11,5% degli adulti con età compresa tra i 65 e i 74 anni.Chi ha dichiarato di aver approfittato dell'Rc familiare, nella maggior parte dei casi lo ha fatto su, trasferendo la classe di merito da auto ad auto (46,3%) e da auto a moto o viceversa (45,3%). Solo nell'8,4% dei casi la norma è stata usata per assicurare un mezzo a due o quattro ruote acquistato per la prima volta.