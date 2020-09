Business Forum Italia-Cina, al via iniziativa per favorire crescita Pmi italiane

(Teleborsa) - Al via oggi un nuovo appuntamento nell'ambito del, organismo fondato dai governi italiano e cinese nel 2014, co-presieduto da, e davolto a promuovere le relazioni economiche e avvicinare le comunità imprenditoriali dei due Paesi. L'iniziativa, svolta in occasione del, ha visto gli interventi di, e – spiegano in una nota gli organizzatori "testimonia il forte impegno di Italia e Cina nel rafforzare le relazioni commerciali bilaterali, anche in un periodo di oggettiva difficoltà a livello globale a seguito della diffusione della pandemia".Nell'ottica di aiutare le imprese italiane a, approfondendo la conoscenza di mercati diversi da Pechino e Shanghai, per esplorare opportunità di business e avviare nuove collaborazioni, l'ha previsto il coinvolgimento die didei seguenti settori industriali: meccanica, farmaceutica, mobile, automotive.Con una popolazione di circa 114 milioni di abitanti e un PIL di 1,47 trilioni di dollari (10.8% dell'intero PIL nazionale), la provincia del Guangdong è la regione più ricca e più popolosa della Cina e si caratterizza per l'importante presenza dell'industria dell'elettronica e dell'IT. La città di Canton, capoluogo della provincia, con i suoi 15 milioni circa di abitanti è al centro di un agglomerato urbano che collega nove città con oltre 60 milioni di abitanti.A conclusione del Forum,ha organizzato per le aziende italiane partecipanti unper presentare alle imprese italiane gli. In particolare, alle aziende che operano nel mercato cinese, è stata illustrata la linea di finanziamenti in valuta locale, erogata a valere sull'emissione dei. Cdp è stato, infatti, il primo Istituto Nazionale di Promozione a livello europeo a emettere questo tipo di obbligazioni sul mercato cinese. Lo strumento, che sta riscuotendo grande interesse per le aziende italiane presenti in Cina, – sottolinea Cdp – va a integrare una serie di iniziative lanciate dal Governo italiano a supporto dell'export e dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane.